半套按摩意外揪出睪丸癌 醫籲洗澡時可自我檢查

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）有醫師分享，1名20多歲男性在體驗半套按摩時被摸到疑似硬塊，幸運揪出早期睪丸癌。醫師提醒，洗澡時可自我觸摸睪丸檢查，且曾罹患隱睪症罹癌機率是一般人的3到5倍。

近日有醫師在臉書分享，1名20多歲男性在「半套」按摩店消費時，被「有經驗的姐姐」摸到疑似硬塊，建議他趕快去看醫生，就醫檢查確診睪丸癌，幸好及早發現治療。

睪丸癌幾乎沒有症狀，也沒有痛感。長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜今天接受媒體電訪指出，若睪丸癌長在靠近表面，會摸到小小的硬塊，如果是長在較深層部位，看起來頂多就是睪丸大一點，難以發現。

通常建議男性在洗澡時可以自我檢查，但陳煜直言，一般男生洗澡時不見得習慣摸「蛋蛋」，頂多就是簡單清潔陰莖、陰囊，臨床上遇到很多是另一半發現有異狀。

陳煜說，睪丸癌發生機率不高，以東方人來說，頂多萬分之一，會來看醫生往往是已經有異常，診斷主要靠超音波，更多是如隱睪症患者在定期追蹤檢查時發現，且曾罹患隱睪症的睪丸癌發生率，是一般民眾的3到5倍。

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睪丸癌好發年齡層正好是生育年齡男性，若只有單邊，通常建議切除。陳煜表示，畢竟動完手術只剩一邊，為避免遇到其他狀況，只要未來可能有生育需求，事先冷凍精蟲保留是比較標準的做法。

醫師提醒，睪丸癌是一個早期發現幾乎可以治癒的疾病，根據統計，未轉移的睪丸癌平均5年存活率在99%左右，雖難以預防，目前明確已知有隱睪症病史、有睪丸癌家族史的民眾要提高警覺、定期追蹤，可以在洗澡時自我觸摸睪丸，檢查是否有腫塊。（編輯：李亨山）1130224