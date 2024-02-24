25日起冷氣團南下 26、27日最冷北部低溫探11度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象署今晚預報，明天又有一波大陸冷氣團南下，將影響至27日，有機會達強烈等級，北部、東北部及東部偏冷，其他地區是早晚冷。

氣象署指出，明天冷氣團南下，26、27日有機會達到強烈等級（台北觀測站氣溫降至攝氏12度），北部、東北部及東部偏冷，其他地區早晚也偏冷，北部平地低溫探11、12度，中部約14度、南部16至18度，中南部日夜溫差可達8至12度，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，平地仍有陽光。

氣象署預測，28、29日冷氣團減弱，氣溫回升，清晨各地氣溫仍偏冷，3月1日鋒面通過，再一波大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣再轉冷，水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部仍可見陽光，冷氣團3月4日減弱，氣溫又回升。（編輯：李亨山）1130224