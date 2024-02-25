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新北石門清晨9.9度 吳德榮：午後冷空氣再增強

2024/2/25 08:41（2/25 08:46 更新）
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台北市民眾在雙連捷運站出口拉好外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北25日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北石門攝氏9.9度。氣象專家吳德榮表示，今日午後冷空氣再增強、北台灣轉冷，明晨台北測站降至約12度；3月1日再一波強冷空氣南下再降溫。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區9.9度；其他縣市部分，台北市南港區為11.4度、台中市清水區13.1度、台南市白河區14.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天下午起冷空氣再增強、北台灣轉冷，其他地區氣溫略降；明天清晨氣溫降至最低，台北測站約可降至12度左右，有機會觸及強烈大陸冷氣團的標準，沿海及部分平地最低氣溫則可降至9度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28、29日轉為高壓迴流型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，3月1日起另一波鋒面過境，中部以北明顯降雨，鋒後強冷空氣南下，天氣轉濕冷，3月1日晚上、2日清晨，將再觸及強烈大陸冷氣團的標準，但為期末模擬，應密切觀察模式調整。（編輯：張雅淨）1130225

#天氣
#冷氣團
#吳德榮
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