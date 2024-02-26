颱風及病蟲害 112年2期水稻保險理賠8.4億

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（中央社記者張雄風台北26日電）農業部今天表示，去年2期水稻收入保險理賠新台幣8.4億元，主要受到小犬等多個颱風及病蟲害影響導致水稻減產；今年1期作的投保期間至3月底截止，呼籲民眾把握時間投保。

水稻收入保險自民國111年起正式開辦，農業部今天發布新聞稿表示，112年2期作各鄉鎮市區水稻產量已完成調查統計，約有6.9萬名農民投保、投保面積5.3萬公頃，部分地區因受小犬等多個颱風侵襲及病蟲害造成水稻大幅減產，計有15縣市、127個鄉鎮，共約4.7萬名農民獲得出險，理賠金額8.4億元。

農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，112年2期作「基本型」理賠約5.5億元、「加強型」理賠約2.9億元。

自111年1期作開辦水稻收入保險迄今，已有約53.2萬名農民投保達42.3萬公頃，並有約8萬名農民獲賠約14億元，有效協助填補農民經營損失。

農業部表示，今年1期作的投保期間至3月底截止，農民得於申報種稻時，併同投保1、2期作「基本型」保險；至於投保「加強型」保險部分，因涉及保險費繳納事宜，仍請農民至種植所在地農會辦理。

農業部說明，「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。

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「加強型」保險提供沒有申報公糧農民自由選擇加保，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或是取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證農民加保，可獲得較高理賠金額，當1期作各鄉鎮市區平均產量減產超過5%以上，即可啟動理賠。

至於加強型保費部分，農業部補助1/2保險費，且部分縣市政府也加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。（編輯：張雅淨）1130226