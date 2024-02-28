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白天回溫各地高溫可達20度 西半部日夜溫差大

2024/2/28 08:18（2/28 08:32 更新）
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圖為台北市西門町商圈，民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社台北28日電）氣象署表示，今天白天各地氣溫回升，高溫皆可達攝氏20度以上，北台灣及花蓮21至23度，其他地區為24至26度，南部近山區有機會達到28、29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸留意溫度變化。

中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團減弱，夜晚清晨氣溫仍偏低，北台灣低溫只有12至14度，其他地區則為14至17度。

天氣方面，氣象署指出，環境風場逐漸轉為東南風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島、北部山區有零星降雨。

另外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，西半部擴散條件稍轉差，易累積污染物；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張雅淨）1130228

#天氣
#氣象署
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