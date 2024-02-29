冷氣團3/1報到 北台灣5縣市連兩天探10度以下

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中央氣象署今天上午發布低溫特報，明天強烈大陸冷氣團南下，連續兩天，北台灣5縣市可能出現攝氏10度以下低溫。

氣象署說，3月1日及2日，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北台灣易有10度以下低溫。

氣象署發布低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）地區括：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣，有10度以下氣溫發生的機率。

另外，氣象署也發布陸上強風特報，因東北風明顯增強，今晚至明天，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳清芳）1130229