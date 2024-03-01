汽柴油下週估漲1角、2角 95無鉛每公升重回31元

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（中央社記者曾智怡台北1日電）全球供應風險揮之不去，本週國際油價微幅下跌。中油持續啟動油價平穩機制，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.2元；其中，95無鉛汽油每公升重回31元大關。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27.1元。

美國商用原油庫存連5週增加，又逢美國通膨超預期，Fed（聯準會）降息期程仍有變數，國際油價下跌。

根據中油浮動油價公式，累算至2月29日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶82.24美元，較上週83.12美元下跌0.88美元；新台幣兌美元匯率為31.566元，較上週31.497元貶值0.069元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.7元，柴油每公升調漲3.1元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估4日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1元，柴油每公升調漲0.2元。（編輯：張均懋）1130301