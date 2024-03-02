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13縣市低溫特報 清晨桃園龍潭及龜山8.5度

2024/3/2 08:17（3/2 08:27 更新）
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圖為民眾穿戴禦寒衣物在中山區逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）強烈大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今天發布13縣市低溫特報，氣象署觀測，清晨台灣本島平地最冷是桃園龍潭及龜山攝氏8.5度。

氣象署發布13縣市低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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及燈號，橙色燈號（非常寒冷）地區包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫機率。

黃色燈號（寒冷）地區為台中市、彰化縣、南投縣，有10度以下氣溫發生機率。

氣象署觀測，清晨北部及東北部氣溫多半在10到12度，台灣本島平地最低溫是桃園市的龍潭及龜山8.5度，其次是新北市石碇8.8度、石門8.9度、台北市10.8度、基隆市11度，中部及東部約12至13度，南部及東南部約14至16度，離島更冷，金門及馬祖分別是8度及6度。

氣象署說，除了強烈大陸冷氣團，今天還受華南雲雨區東移影響，各地天氣溼冷，北部、東北部及中部山區容易降雨，基隆北海岸及中部以北山區可能有局部大雨，其他地區也有局部短暫雨，晚間降雨趨緩。

氣象署預報，白天北部及東北部高溫僅12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約16至18度，南部及東南部約20、21度，另中部以北3000至3500公尺以上的高山，可能有結冰、霧淞等現象，也不排除會降雪。

氣象預測，明天強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，低溫約12至15度，白天起氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約20、21度，其他地區約23至26度。（編輯：郭諭儒）1130302

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#基隆市
#龜山
#中央氣象署
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