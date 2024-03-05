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交通尖峰白鼻心豐原大道亂竄 警民聯手小心救援安置

2024/3/5 09:52（3/5 10:06 更新）
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台中市豐原區道路上日前出現1隻白鼻心，警方獲報後合力圍捕，最後順利逮住白鼻心帶回安置。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月5日
台中市豐原區道路上日前出現1隻白鼻心，警方獲報後合力圍捕，最後順利逮住白鼻心帶回安置。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）1隻白鼻心日前出現台中豐原區道路上，上班尖峰時段疑因受驚嚇在車道亂竄，警方獲報圍捕，警民合作順利逮住白鼻心安置紙箱內，交由台中市野生動物保育學會檢傷照護。

台中市警察局豐原分局今天發布新聞稿指出，豐原派出所2月29日上午獲報，在豐原大道八段高架橋上往神岡方向有動物影響交通，時值上班尖峰時段，車流量極大，突然出現在道路上的白鼻心，疑似受到驚嚇在車道上亂竄，目擊民眾擔心牠遭遇危險，以及影響用路人行車安全。

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警方到場後，立即上前解救，但白鼻心警戒心極高，員警一靠近就開始閃躲，甚至一度躲到正在停等紅燈的自小客車下方，多台車輛停止行駛，就怕不小心輾壓白鼻心，警方拿著浴巾經多次圍捕，最後在警民合力圍捕救援下，順利逮住並安置紙箱內。

警員在圍捕過程中更遭白鼻心咬傷，不顧自身傷勢，奮力搶救白鼻心，後續聯繫台中市野生動物保育學會，並轉交進行檢查及安置照顧。（編輯：陳仁華）1130305

#豐原大道
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