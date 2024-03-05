慈濟科大與苗栗大千醫院合作 培育護理師公費生

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）慈濟科技大學與苗栗大千綜合醫院今天簽署「碧英護理師公費獎助合作方案」，大千綜合醫院將提供慈濟科大50名五專護理公費生名額，每名連續5年共補助新台幣60萬元。

慈濟科技大學發布訊息表示，除了既有的原住民專班、衛福部玉里醫院花東專班，從今年8月起，大千綜合醫院提供50名五專護理公費生名額，每學期補助6萬元，包含學雜費、書籍費、制服費等就學費用，相當於5年共補助60萬元。

有別於專班的獨立招生管道，大千綜合醫院的公費獎助名額，開放學生主動申請，採1：1履約，也就是簽幾年公費，畢業後就服務幾年。大千綜合醫院要求公費獎助生，得達到每學期學業成績70分、操行成績80分，以及至少20小時志工服務時數的門檻，並安排寒、暑假工讀機會。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，面臨護理師人力吃緊，院方先後與新生醫專、仁德醫專、崇仁醫專、慈惠醫專和中台科大等校，提供「碧英護理師公費培育專班」名額。目前，大千醫療體系共有1650床，全方位照顧苗栗在地鄉親，相信合作就是雙贏，也會用心照顧慈濟科技大學的公費獎助生。

取名為「碧英護理師公費獎助」，在於徐千剛感念其母親劉碧英，並延續她的助人精神。曾獲得師鐸獎、身為小學老師的劉碧英，非常關心弱勢學子，不但主動買鞋子送給沒鞋可穿的學生，還準備便當，讓沒有午餐吃的孩子飽餐一頓。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，學校涵蓋各學制的護理系，不但有五專、四技、二技、研究所，還有今年首度招生的學士後護理系，教學資源十分豐富。能與大千綜合醫院簽署護理師公費獎助方案，既能嘉惠學生，降低經濟壓力，又能回饋苗栗基層醫療，非常有意義。

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雙方也簽訂實習就業策略聯盟合作備忘錄，包括教師、專家學者或研究人員交流、學生教育訓練、教育出版品或學術研究資訊交流、國際性學術研究計畫合作等，期待促進彼此學術交流，擴展學生互享教育成果。

慈濟科技大學表示，從1996年設立五專護理原住民專班至今，免費提供學生求學的機會，慈濟基金會挹注金額更超過新台幣5億8000多萬元。尤其，慈濟科技大學111學年度護理師考照率達77.12%，高於全國平均值45.73%。（編輯：李亨山）1130305