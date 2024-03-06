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開箱老照片》師奶殺手裴勇俊來台宣傳

2024/3/6 07:00（3/6 08:11 更新）
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韓星裴勇俊（中間戴墨鏡者）抵台，大批影迷在機場爭睹偶像風采，讓裴勇俊寸步難行。（中央社檔案照片）
韓星裴勇俊（中間戴墨鏡者）抵台，大批影迷在機場爭睹偶像風采，讓裴勇俊寸步難行。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）2004年（民國93年）3月6日：有「師奶殺手」之稱的韓國當紅男星裴勇俊首度來台，300多位影迷湧入機場爭睹偶像風采，讓裴勇俊寸步難行。

裴勇俊1994年以韓劇「愛的問候」出道，2002年憑藉「冬季戀歌」引領韓流熱潮，浪漫髮型搭配圍巾和眼鏡造型，加上帥氣笑容，溫柔深情的形象廣受亞洲粉絲熱捧，在台灣他被稱為「師奶殺手」，日本影迷則暱稱他「勇樣」。

此行是裴勇俊首度來台宣傳新作「醜聞：朝鮮男女相悅之事」，這部古裝愛情戲也是裴勇俊的電影處女作。裴帥抵台時，吸引300多位影迷前往接機，從少女到50、60歲熟女都想一睹風采，裴勇俊也被粉絲包圍的寸步難行，讓他見識到台灣影迷的熱情。

2007年裴勇俊主演的最後一部作品是古裝劇「太王四神記」，之後除了客串演出就沒有再拍戲。裴勇俊後來接手經紀公司「KEYEAST」，逐漸轉往幕後發展。

想看更多裴勇俊的照片，立即到中央社影像空間。1130306

韓星裴勇俊（中）在台北圓山飯店舉行「真愛見面會」，熱情影迷上台獻花，情不自禁親吻夢中情人。（中央社檔案照片）
韓星裴勇俊（中）在台北圓山飯店舉行「真愛見面會」，熱情影迷上台獻花，情不自禁親吻夢中情人。（中央社檔案照片）
#裴勇俊
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