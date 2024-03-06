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花蓮婦車禍脊髓損傷險癱瘓 經手術復健恢復行走

2024/3/6 10:09（3/6 10:46 更新）
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72歲婦人車禍送到花蓮慈濟醫院急診，神經外科醫師李建輝（左）發現婦人一直用腹式呼吸，警覺有可能是頸椎神經受損，檢查確認是頸椎神經遭壓迫，經以脊椎內固及融合微創手術，後續以針灸和復健，目前恢復良好。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月6日
72歲婦人車禍送到花蓮慈濟醫院急診，神經外科醫師李建輝（左）發現婦人一直用腹式呼吸，警覺有可能是頸椎神經受損，檢查確認是頸椎神經遭壓迫，經以脊椎內固及融合微創手術，後續以針灸和復健，目前恢復良好。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月6日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）72歲婦人車禍送到花蓮慈濟醫院急診，醫師觀察到她僅以腹式呼吸，且手腳無力，檢查確認是頸椎神經遭壓迫，脊髓損傷有癱瘓風險，經融合微創手術及針灸後恢復行走。

花蓮慈濟醫院發布訊息表示，當時神經外科部神經血管介入治療科主任李建輝會診時，發現婦人一直用腹式呼吸，無法自然呼吸，警覺可能是頸椎神經受損。

因為控制橫膈的神經就在頸椎附近，透過磁振造影檢查，果然是第4到6節神經被壓迫，且能清楚看到婦人的骨刺壓迫已造成脊髓損傷，有癱瘓風險，須儘快手術清除和重建，提高恢復可能性。

隨即在隔天進行手術，清除突出的椎間盤後放入填充物，並用支架固定頸椎，以脊椎內固及融合微創手術治療。

李建輝說：「治療過程除了癱瘓風險，最擔心的是患者萬一術後無法恢復自然呼吸，還可能需要氣切。」因此在病人術後並未立刻移除呼吸器，且留在加護病房觀察，直到可以完全自然呼吸，才轉到普通病房，接受針灸治療和復健。

李建輝指出，脊髓損傷比普通的神經壓迫還更嚴重，原本僅希望骨刺清除後能幫助病人找回上肢力量，沒想到居然可以恢復行走功能，治療成果讓團隊都感到十分驚喜。再經過中醫針灸和積極復健，病人於術後半個月即可下床，靠輔具行走，目前恢復良好。

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婦人表示，雖然出車禍後覺得四肢痛、麻、無力，但沒想到這麼嚴重，聽醫師說是脊髓受傷，可能會癱瘓，非常難過和沮喪；幸好經過手術以及後續中西醫合療，讓她從只能臥床，到現在已經恢復到可以生活自理程度。

婦人女兒說，當時她急切希望年邁的母親盡快轉出加護病房，幸有醫師耐心解釋，了解必須等到母親的呼吸功能恢復正常，才能拔管，以避免反覆插管造成更大的傷害，非常感恩醫師的用心。（編輯：郭諭儒）1130306

#李建輝
#花蓮慈濟醫院
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