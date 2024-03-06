台5校與加拿大中學締結姊妹校 推高中雙學歷課程

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄、台中中學聯盟等5校與加拿大聖約翰香娜根湖中學締結姊妹校，將導入加拿大浸潤式文化營隊、台加2+1雙高中學歷認證課程，助攻中學生前進國內外百大名校。

高雄、台中中學聯盟3月展開台灣與加拿大國際交流參訪；4日時在包含高雄中山高中校長林香吟、三信家商校長林岑、鳳甲國中校長丁文祺、茄萣國中校長王東進、台中東大附中等校與聖約翰香娜根湖中學在溫哥華簽訂姐妹校合作締約。

林香吟表示，藉由兩國學校聯盟合作架構，中山高中113學年即將招生的雙語實驗班將率先導入台加2+1雙學歷架構，並在課程中強化學生思考力（critical thinking）、國際學科學力，協助學生取得台加雙學歷。

林香吟說，中山高中實驗班將統整各項教育資源，包括加拿大高中全面承認台灣高一、高二學分，並於高一升高二暑假至聖約翰溫哥華校區，修畢加拿大的「高一英語」、「高一社會」學分，打好國際課程基礎。

另外，高三將配合加拿大政府規定，安排學生到加拿大就讀9個月，同時考慮台灣學生大學學測需求，規劃耶誕節長假讓學生返台參加學測，完成台灣高中學習歷程，讓學生更有彈性取得兩國課程學分與學歷。

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高雄市教育局新聞稿指出，為延續此次台加教育交流，加拿大聖約翰香娜根湖中學也將於4月10日至16日期間訪台，並舉辦「加拿大卑詩省教育論壇」。

聖約翰香娜根湖中學將在會中分享加拿大中學教育成功秘訣，指派國際部門、推廣部門「CVC國際營隊」，分享卑詩省中學課程特色、浸潤式文化課程、國際生雙語課程設計，以及國際升學輔導部門輔導國際生銜接世界百大名校經驗。（編輯：郭諭儒）1130306