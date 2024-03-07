綠色旅遊競賽 觀光署雲嘉南及東北角管理處雙獲獎

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）柏林國際旅展（ITB）於台灣時間今天凌晨舉行綠色目的地故事競賽頒獎典禮，觀光署雲嘉南濱海風景區管理處的溼地品牌，與東北角及宜蘭海岸風景區管理處輔導的頭城休閒農場都分別獲獎。

觀光署發布新聞稿，台灣綠色目的地與綠色業者，於2024 ITB柏林綠色目的地故事競賽（2024 Green Destinations Story Awards）中，雙雙得獎，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲得「自然與景觀」類別第1名，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處輔導業者頭城休閒農場獲得「商業行銷」類別第2名。

觀光署說，這個獎項由柏林國際旅展主辦單位與荷蘭綠色旅遊目的地基金會（Green Destinations Foundation）合作頒發，針對每年全球百大目的地故事競賽與GTS綠色故事比賽優選業者進行評選，獎項共分為6大類別，每個類別頒發前3名獎項。

為鼓勵全球私人企業與目的地管理單位一起響應永續實踐，綠色目的地基金會於2024年將綠色企業納入國際競賽，台灣東北角及宜蘭國家風景區管理處為全球綠色目的地辦理永續實踐故事比賽的先驅，主辦單位特別邀請第1屆大東北角永續實踐故事比賽「綠色企業組」第1名業者納入參賽；2024全球共有3個綠色企業故事入圍，僅台灣企業「頭城休閒農場-綠色廚房故事」獲獎。

觀光署說，雲嘉南濱海國家風景區管理處以「與水共舞-颱風過後重現的濕地與治水」故事獲獎，分享轄區內雲林口湖鄉東南方甘蔗農田的故事，這個地區因1986年颱風韋恩引發大量海水倒灌嚴重積水、地層下陷，農田土地因長時淹水，鹽化嚴重而無法耕種，如今變成湖泊與濕地，也間接導致居民喪失工作機會，為解決長期水患問題，地方政府合力透過友善工程把積水湖泊改造成生態滯洪池，保留原有大面積生態棲地。

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雲嘉南管理處在興建觀光設施時，迴避高度敏感區環境，適度於周邊增設遊客中心、親水平台、賞鳥亭、導覽解說牌誌、環湖步道、自行車道及無障礙坡道等基礎設施，進行環境教育工作，因應夜間活動需求，只設置景觀矮燈不設高燈，降低對生物棲息的影響。並將口湖遊客中心，委託當地組織「金湖休閒農業發展協會」經營，提供導覽解說、主題遊程、體驗撈蝦摸蛤、在地風味餐及販售在地農漁產伴手禮，讓在地居民有更多的工作機會。

觀光署說，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處輔導的頭城休閒農場的「綠色廚房」，將美學及永續理念結合，設計永續餐食服務，利用在地與友善食材為媒介，融入農場內生態、循環農業、漁業的友善理念的主題元素，並於餐前設計沉浸式的遊程體驗，讓參與者在步行到用餐空間的經歷，了解鄉村文化、生態、海洋等議題，讓綠色廚房的概念延伸至環境教育，2021至2023年，綠色廚房吸引至少50個國內外社區團體到訪，除了農場本身受惠，也間接增加周邊在地業者來客量與收益。（編輯：陳政偉）1130307