鼓勵國際人才留台 就業博覽會數百僑外生參與

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（中央社記者陳至中台北8日電）受到少子女化影響，產業近年出現缺工狀況，政府釋出多項延攬國際人才留台的政策，今年度在台北及台南舉辦的僑外生就業博覽會，吸引超過800人參與。

政府近年放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留等相關規定，期盼能延攬更多國際人才在台工作，促進產業升級轉型。而已有一段台灣經驗的僑外生，更是積極爭取的目標。

教育部今天發布新聞稿指出，民國112年度開始舉辦「僑外生就業博覽會」，吸引超過600參與。113年度的第2屆博覽會，近期分別在台北及台南舉辦，吸引80多所大專校院、近800名僑外生參加。

教育部國際及兩岸教育司科長施眉綺表示，今年活動著重於5大產業領域，包含科技業、生技醫療、機械工程與製造業、廣告媒體與網路、服務零售業，邀請超過30間企業設攤，提供100個以上就業職缺及實習媒合機會。

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為了更有系統地鼓勵僑外生留台就業，教育部也推動「SIT（Study in Taiwan）人才資料庫計畫」，透過留台校友資訊平台，鼓勵僑外生及校友加入資料庫，定期辦理就業輔導活動、發行英文電子報、宣傳國內徵才資訊。

去年開始推動的「促進國際生來台及留台實施計畫」，則更進一步於歐美、新南向國家設置海外基地，由大專和企業合作推動新型專班，提供生活、實習津貼，目標到119年（2030年）招收國際學生累計超過32萬人，留台工作人數累計超過21萬人。（編輯：管中維）1130308