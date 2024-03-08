硬膜下血腫恐影響行動 長者跌倒觀察至少2個月

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）七龍珠作者鳥山明因急性硬膜下血腫辭世，享壽68歲。醫師提醒，臨床上較常見慢性硬膜下血腫，一開始不會有特別症狀，血腫長大才會手腳無力，長者若跌倒，2、3個月內要多留意。

日本漫畫家鳥山明以七龍珠、機器娃娃等作品風靡整個世代，3月1日因急性硬膜下血腫過世。鳥山明逝世的消息震撼各界，東映動畫公司與刊登過鳥山明作品的集英社悼念追憶。

新北市立土城醫院副院長、長庚大學醫學系神經外科教授魏國珍今天下午接受媒體電訪指出，急性多半是外傷或自發性腦出血，也可能與腦部血管異常或是中風等情況有關，高風險族群包括年紀大、高血壓或其他共病等。

不過，國內臨床上以慢性硬膜下血腫居多，不會那麼快突然死亡。魏國珍說明，比方說之前受傷，但沒有太在意，血塊剛形成時沒有特別症狀，隨著時間過去，血塊越來越腫、越來越大，才會開始手腳沒有力氣，造成行動不便，因為長者本就行動緩慢，更難發現，此時要從其他地方觀察，包括有無酒癮導致跌撞、是否有外傷病史。

他提醒，當長者意外跌倒，血塊要經過一段時間才會慢慢出現，2、3個月內都要多留意；通常只要在頭骨上簡單打兩個小洞，「像罐頭一樣」，把血水引流出來，一般預後會還不錯，不會有什麼大礙。

鳥山明出生於1955年，代表作包含「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」，也替「勇者鬥惡龍」、「超時空之鑰」、「藍龍」等知名遊戲設計角色。

他的作品1978年刊登於「週刊少年JUMP」後正式出道。（編輯：管中維）1130308