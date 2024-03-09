北科大和日本九州工大跨域共學 探城市永續與創新

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（中央社記者陳至中台北9日電）台北科技大學和日本九州工業大學合作工作坊，邀請26名日本學生來台，與台灣學生一同跨域共學，探訪北投地熱資源、九份觀光等議題，尋找城市的永續發展與創新途徑。

北科大今天發布新聞稿，九州工大工學院26名大一、大二學，於5日至7日間來台，與北科大29名學生展開密切交流，透過跨領域、跨科系的混合小組，討論多種科技創新的永續提案。

其中前往北投參訪的小組，觀察到台灣尚未普及的溫泉發電，提案將日本地熱發電經驗導入北投，同時活化地方經濟與觀光，獲得「最佳實踐獎」。走訪九份的小組則從擁擠觀光人潮發想，提出發電人行道、壓電高速道路等想法，獲得「最佳永續獎」。

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北科大新世代住商與工業節能研究中心主任簡良翰指出，工作坊目的是強化台日學生的跨域合作，以城市的多元空間如老街、歷史景點等，尋找再生能源、廢棄物管理、循環容器、物聯網、永續交通等綠色科技可以發揮的場域。

九州工大工學院院長芹川聖一表示，台日學子合作腦力激盪、開創提案，一起學習、一起成長，「最重要的是，我們的學生們將成為好朋友，結交更多台日友好情誼，共創美好的交流成果。」（編輯：李亨山）1130309