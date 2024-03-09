更多編輯台推薦新聞：
定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北科大和日本九州工大跨域共學 探城市永續與創新

2024/3/9 16:17（3/9 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北科技大學與日本九州工業大學合辦國際交流工作坊，邀請26名日本學子來台與台灣學生一起跨域共學。圖為來訪日本學生參觀了解北科大城市風能發電設施。（北科大提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月9日
台北科技大學與日本九州工業大學合辦國際交流工作坊，邀請26名日本學子來台與台灣學生一起跨域共學。圖為來訪日本學生參觀了解北科大城市風能發電設施。（北科大提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北9日電）台北科技大學和日本九州工業大學合作工作坊，邀請26名日本學生來台，與台灣學生一同跨域共學，探訪北投地熱資源、九份觀光等議題，尋找城市的永續發展與創新途徑。

北科大今天發布新聞稿，九州工大工學院26名大一、大二學，於5日至7日間來台，與北科大29名學生展開密切交流，透過跨領域、跨科系的混合小組，討論多種科技創新的永續提案。

其中前往北投參訪的小組，觀察到台灣尚未普及的溫泉發電，提案將日本地熱發電經驗導入北投，同時活化地方經濟與觀光，獲得「最佳實踐獎」。走訪九份的小組則從擁擠觀光人潮發想，提出發電人行道、壓電高速道路等想法，獲得「最佳永續獎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北科大新世代住商與工業節能研究中心主任簡良翰指出，工作坊目的是強化台日學生的跨域合作，以城市的多元空間如老街、歷史景點等，尋找再生能源、廢棄物管理、循環容器、物聯網、永續交通等綠色科技可以發揮的場域。

九州工大工學院院長芹川聖一表示，台日學子合作腦力激盪、開創提案，一起學習、一起成長，「最重要的是，我們的學生們將成為好朋友，結交更多台日友好情誼，共創美好的交流成果。」（編輯：李亨山）1130309

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.39