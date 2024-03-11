開箱老照片》 台北市YouBike微笑單車啟用

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（中央社網站）2009年（民國98年）3月11日：台北市長郝龍斌主持北市自行車租借站「YouBike微笑單車」啟用儀式，推廣低耗能公共自行車，打造綠色城市。

YouBike是台北市政府參考國外案例，推廣民眾使用省能源、低污染的自行車作為捷運、公車短程接駁運具，由交通局委託微笑單車公司建置及營運，採用無人自動化管理系統，提供24小時甲地租車、乙地還車的服務。

2009年3月11日YouBike啟用，初期在信義區設置5個租借站、250台單車上線，供民眾持悠遊卡、信用卡租借。YouBike上路後，單車族反應熱烈。

微笑單車不斷與時俱進，升級版YouBike 2.0於2021年5月8日開始營運，與前一代最大差別是停車柱無需電力，站點設置更靈活，單車搭載智慧車機，方便民眾快速借還車，臨時停車拉起隨身鎖就可上鎖，並新增手機條碼租借，更多元方便。YouBike 2.0在北中南多個縣市及新竹科學園區十分普及，並可跨縣市借還車。

想看更多微笑單車的照片，立即到中央社影像空間。1130311