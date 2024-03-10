青年儲蓄方案申請人數漸減 教育部提3精進措施

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（中央社記者許秩維台北10日電）113年青年教育與就業儲蓄帳戶方案將於18日截止申請，但近年申請人數遞減。教育部表示，將延長高中生涯輔導時間、開發在地優質職缺及建置諮詢管道。

為了讓高中職應屆畢業生確立未來人生目標和方向，教育部與勞動部自民國106年起推出青年教育與就業儲蓄帳戶方案，鼓勵高中應屆畢業生先透過職場體驗、學習和國際體驗累積經驗，待確定未來目標後，再決定就學或就業。

113年青年教育與就業儲蓄帳戶方案將於18日截止申請，根據教育部統計，提供青年職場體驗的青年就業領航計畫，申請人數從106年的2383人逐年增加至110年最多6596人，111年降至5328人，112年再降到3083人；112年申請學習及國際體驗者131人、43人執行計畫。

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為精進青年教育與就業儲蓄帳戶方案，教育部透過文字說明，將延長高中職生涯輔導及申請時間，給予學校充足生涯輔導時間，輔導適才適性發展；積極開發在地優質職缺，調查學生希望就業的職缺類別與縣市，提供勞動部及各部會參考，以開發符合青年志趣在地優質職缺。

另外，教育部提到，也會與勞動部共組青年職場輔導團，建置諮詢管道和輔導追蹤，以線上諮詢輔導、預約諮詢輔導、實地訪問等方式，提供青年職場適切的輔導與協助，持續關懷學習狀況，同時協助青年依志趣與性向規劃未來發展。（編輯：管中維）1130310