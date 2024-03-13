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開箱老照片》228受難者湯德章故居掛牌

2024/3/13 07:00（3/13 07:09 更新）
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時任台南市長賴清德（右2）在中西區友愛街湯德章故居掛牌。（中央社檔案照片）
時任台南市長賴清德（右2）在中西區友愛街湯德章故居掛牌。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）2015年（民國104年）3月13日：228事件受難者湯德章律師遇難68年，台南市政府在其故居舉行「歷史名人故居」掛牌儀式。

湯德章1907年生於台南玉井，原任警察，赴日考取律師後返回台南執業，為當地知名人權律師。1947年228事件爆發，湯德章被推舉為「228事件處理委員會台南市分會」治安組長。3月11日國軍21師進入台南鎮壓，湯德章被捕前將有關資料燒毀，讓許多台南社會菁英及成大學生倖免於難。

兩天後湯德章在中西區湯德章紀念公園（舊名民生綠園）被公開槍決，當年目睹者包括奇美集團創辦人許文龍。

2015年3月13日，在湯德章遇難68年後，時任市長賴清德與湯德章之子湯聰模共同在湯德章故居大門口掛上紀念牌。2020年由群眾集資購屋，並成立湯德章紀念協會，締造公民募資搶救文化資產的全國首例，2023年啟動老屋修復工程。

想看更多湯德章故居的照片，立即到中央社影像空間。1130313

湯德章養子湯聰模（前右）看著父親老相片談起往事，左為奇美創辦人許文龍。（中央社檔案照片）
湯德章養子湯聰模（前右）看著父親老相片談起往事，左為奇美創辦人許文龍。（中央社檔案照片）
台南市湯德章故居外觀。（中央社檔案照片）
台南市湯德章故居外觀。（中央社檔案照片）
#二二八
#湯德章
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