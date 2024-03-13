花蓮織羅部落葛鬱金 多元加工華麗變身原鄉特色產品

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮玉里織羅部落10多年來復育種植葛鬱金有成，花蓮區農改場以葛鬱金為原料，開發相關加工加值技術，輔導部落發展特色原鄉農產加工品，也讓葛鬱金纖維副產物再利用。

玉里鎮春日里的織羅部落種植稻米、葛鬱金、金多兒筍，為3大特色農作物，在部落族人尊重生命與友善環境精神耕耘下，成為重要部落產業。

其中葛鬱金具清熱解暑功效，製成粉後具有使食物濃稠的特性，但曾因廉價太白粉大量進口而逐漸消失。花蓮玉里織羅部落族人於10多年前積極復育耕種有成，2016年開始舉辦「Alida織羅葛鬱金節」活動至今，逐漸打響知名度，也吸引各地觀光客前往體驗。

農業部花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，藉由執行「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫，以葛鬱金為原料，開發其澱粉及纖維相關加工加值技術，輔導織羅部落發展特色原鄉農產加工品。

葛鬱金在早期隨著遷徙方式傳到台灣，其塊莖可生食或煮熟、炒食，富含澱粉、纖維質等成分，可用於料理勾芡等用途，也是原住民部落重要糧食作物之一。

花蓮區農業改良場指出，織羅部落除了進行葛鬱金澱粉生產外，也開發葛鬱金果凍產品，仍有意願持續開發相關加工產品；針對部落需求，以葛鬱金結合常見水果等原料，研製紅龍果、金柑、鳳梨、文旦等不同口味的葛鬱金水果糖片，建立相關加工技術與產品。

而葛鬱金在洗製澱粉過程中，會產生大量纖維副產物，以往多作為堆肥，花蓮區農業改良場將這些葛鬱金纖維副產物經過加工處理，並將葛鬱金纖維應用於餅乾及麵包等，建立葛鬱金纖維素材製備方法及應用，再將技術帶回部落進行輔導與分享，部落學員們學會製作葛鬱金餅乾等加工操作，未來可將葛鬱金休閒食品結合部落風味餐，呈現葛鬱金多變樣貌。

花蓮區農業改良場表示，葛鬱金作為太白粉的傳統用途，現在也開發多樣化的原鄉特色加工產品，同時讓纖維副產物得以再利用，並輔導原鄉部落發展特色農產加工品，增加產品多樣性發展。（編輯：陳仁華）1130313