灃食基金會找主廚進校園 走訪14校推廣飲食教育

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（中央社記者陳至中台北13日電）灃食公益飲食文化教育基金會近年與專業主廚合作，陸續前往13縣市14所國小，以學校午餐常見菜色搭配飲食知識，推廣兼顧營養、好吃的「食育」理念。今年度活動報名到3月20日截止。

灃食基金會於民國107年發起「營養5餐計畫」，打造一系列免費的飲食教育教材，並集結料理職人打造適合校園的食譜，協助學校改善用餐流程及舉辦競賽活動等。111年起更開辦「灃食主廚到我家」活動，提供系統性的食育輔助資源。

灃食基金會今天發布新聞稿，副執行長葉俊甫表示，「灃食主廚到我家」已走訪全台13縣市14所學校，今年度升級為「灃食主廚之飲食教育我來教」，除了延續主廚入校輔導餐食，更將主軸放在飲食教育上。

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葉俊甫表示，期待透過主廚入校輔導，鼓勵各校發揮創意，讓孩子在吃的過程中激發對飲食的想像跟興趣，潛移默化中學習到相關知識，朝著「好好吃飯，就有未來」的方向前進。

灃食基金會獲得頂新和德基金會長年捐助，捐助人代表魏應充表示，食育不光是產地到餐桌，更是實踐及學習生活的過程。他期許在活動中，讓更多孩子對飲食產生興趣，並使健康飲食知識、觀念生根萌芽，提升全民飲食識讀能力。（編輯：李亨山）1130313