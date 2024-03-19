國中會考僅5B拚上國立大學 東中郭士豪為母親選東大

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）大學繁星推薦錄取放榜，台東高中郭士豪國中會考成績僅5B，3年苦讀考上國立大學，清寒單親家庭的他，雖然母親希望他到外縣市念書，為減輕母親壓力，選擇留鄉就讀台東大學。

113年繁星推薦錄取榜單今天公布，國立台東高級中學上榜人數共43人，其中近70%錄取國立大學暨醫藥相關學系，並有蘇聖圃1人通過陽明交通大學醫學系第一階段，若通過第二階段面試甄選即能確定錄取，校長陳美蓮上午帶著師生開心合照紀念。

陳美蓮說，家境清寒的郭士豪，進入台東高中的會考成績僅有5B，沒想到3年苦讀讓他衝上國立大學，家境清寒的他，為減輕家裡負擔選擇留在台東就讀台東大學。

陳美蓮說，郭士豪的努力是可以看到的，由5B要進步到國立大學等級，且在學校表現優異值得推薦，這都是郭士豪努力結果，很值得肯定；5B在國中應是中下段學生，如要和高中對接要相當努力，老師也都給予高度支持。

郭士豪接受中央社記者訪問表示，他國中成績還不錯，會考時失靈才5B，念高中時忽然有個念頭要讀大學，於是開始下定決心苦讀，除幫母親送貨外，有時間就讀書，總算拚上國立大學。

他說，父親過世後，完全靠母親送貨扶養他和妹妹，雖然母親希望他到外縣市念書，但考量幫母親減輕經濟壓力，仍決定留在台東就讀大學。

還有高中入學會考成績3A2B的董泰呈，也拚進台大森林環境暨資源學系。

台東高中表示，台東高中今年繁星「通過錄取」率達66%，其中錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大已達9人。

台東女中表示，113年大學繁星推薦，女中共錄取45人，上榜率50.5%，錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大指標型大學總計8人，公立大學上榜25人，其中台大2人分別是法律學系司法組、醫學檢驗暨生物技術學系。（編輯：陳仁華）1130319

國立台東高級中學繁星「通過錄取」率達66%，其中錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大已達9人。圖為師生19日開心合影。中央社記者盧太城台東攝 113年3月19日