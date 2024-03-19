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蔬菜皇后洋蔥營養高 國產鮮甜上市正當季

2024/3/19 19:43
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農產食當季品質最佳，農糧署今天表示，國產洋蔥由北往南採收上市，纖維細嫩、汁多味甜，富含硫化物及鈣質等營養高，素有「蔬菜皇后」美稱，呼籲民眾把握產期多享用。

除了作為國內蔬菜指標的高麗菜有「菜王」之稱，農業部農糧署發布新聞指出，洋蔥營養價值高，素有「蔬菜皇后」美稱，現在是國產洋蔥盛產期，呼籲民眾把握時機食當季。

農糧署統計，113年期國產洋蔥種植面積約1668公頃，產量約8萬2185公噸，主產區為雲林縣、占45%，其次是屏東縣占24%，再者是彰化縣占15%，以及嘉義縣占8%、高雄市占7%等，並以彰化伸港地區產期最早，整體從去年12月起依序由北往南採收上市。

農糧署並說，國產洋蔥纖維細嫩、汁多味甜，不論口感、甜度或香氣都優質，是烹飪良伴，且受國外消費者青睞，截至3月18日止已外銷韓國、馬來西亞等國家168公噸，出口順暢。

買回洋蔥後，農糧署說，烹調方式多樣化，可供民眾參考，包含涼拌沙拉、洋蔥炒蛋、咖哩、蓋飯、搭配肉類快炒或熬煮鍋物高湯，都美味。

營養價值來說，農糧署說，洋蔥除富含鈣、磷、鐵、維生素A、B、C、硫化物（蒜素）、前列腺素Ａ、硒元素、槲皮素、類黃酮素及膳食纖維，有益提升免疫力。（編輯：陳政偉）1130319

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