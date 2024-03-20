高屏溪流量降低 水利署啟動伏流水等多元供水機制

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（中央社記者曾智怡台北20日電）水利署今天表示，枯水期降雨少，高屏溪流量逐漸降低屬正常現象，因應流量變化，已與相關單位成立協調應變機制，並啟動伏流水、水庫等多元水源聯合供應，目前高屏地區民生、產業及農業用水均可穩定供應。

高屏地區供水來自澄清湖水庫、鳳山水庫、阿公店水庫、高屏溪攔河堰與埤塘。

水利署今天發布新聞稿指出，自去年10月即提前部署日日監看水情、農業加強灌溉管理、工業自主節水6%等措施，節水調度整體成效8.4億噸。

水利署表示，南部地區豐枯水期降雨差異大，枯水期高屏溪流量逐漸降低是正常現象，高屏堰今天早上7時河川流量每秒8.8立方公尺，流量正常，相較去年同期每秒5.4立方公尺，水情相對穩定。

另外，因應高雄屏東於大津取水口農業用水協調機制問題，水利署南水分署已於1月23日邀集高雄市政府、屏東縣政府、農水署、高樹鄉公所等單位召開會議及現勘達成共識，循民國110年大旱期間取水機制辦理，按水權額定用水量比例分配。

同時，由農水署屏東管理處進行後續相關水量觀測，做為後續灌溉水量分配協調參據，並視降雨狀況滾動檢討各項水源調配措施，以協助農民供灌用水需求。

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水利署補充，中央氣象署預估4至6月降雨正常至偏少，因應高屏溪川流量變化大，水利署與高雄市政府、農水署高雄及屏東管理處等相關單位持續合作，已啟動伏流水、水庫等多元水源聯合供應，除加強農業灌溉管理外，相關備援水源均已完成整備，審慎因應枯水期後段的供水挑戰。

此外，因應氣候變遷，持續推動荖濃溪伏流水及鳳山與橋頭再生水廠擴建，以及高雄海淡廠規劃作業，以滿足高屏地區中長期用水需求。（編輯：張若瑤）1130320