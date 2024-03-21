華梵舉辦書法名家作品展 邀賞藝術之美

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（中央社記者許秩維台北21日電）華梵大學東亞書法研究中心徵集台灣各大學優秀的書法作品，前進中國參加兩岸高校名家書畫作品展，參展歸來後續辦台灣書法名家邀請展，邀大眾欣賞書法藝術之美。

華梵大學今天發布新聞稿指出，山東省是中國大陸書法文化最活躍的區域，其中高唐縣更是中國書畫藝術之鄉；華梵大學東亞書法研究中心日前徵集台灣各大學優秀的書法作品，前進高唐縣參加「海峽兩岸高校名家書畫作品展」。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，此次徵集的作品均為一時之選，創作者多達23人；由於在高唐展出時引起熱烈迴響，因此決定將參展歸來的書法作品，移至華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」續辦「前進高唐2024—台灣書法名家邀請展」。

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黃智陽提到，華梵大學東亞書法研究中心不只立足台灣，更放眼中、日、韓等東亞區域，他日前代表華梵大學前往越南交流，發現古越南廟宇內盡是漢文化書法字，自己隨即變身專業嚮導，為在場的越南人解說箇中意義，可見書法藝術有助國際交流，影響力無遠弗屆。

華梵大學董事李天任指出，書法在台灣或許不是主流藝術，卻是令人欽佩的藝術形式，其豐富的文化內涵讓書法藝術變得更立體鮮活；華梵大學向來倡導中華文化傳承與創新，相信東亞書法研究中心可以從中扮演關鍵性的角色。（編輯：管中維）1130321