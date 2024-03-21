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清明連假訂房率45.45% 藍眼淚帶動馬祖觀光

2024/3/21 15:47
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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部觀光署公布最新清明連假訂房率，4天平均訂房率為45.45%，其中馬祖訂房率平均66.5%。觀光署分析，主因4月是藍眼淚的季節，因此帶動觀光旅遊及訂房率。

今年清明連續假期4月4日開始一連4天，交通部觀光署日前公布最新清明連假訂房率，整體平均訂房率為45.45%。

觀光署說，訂房情形以前3天較為顯著，其中4月4日旅宿訂房率達5成以上的有台北市、苗栗縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、連江縣等6個縣市，最高為連江縣60.36%；4月5日旅宿訂房率高達6成以上的有台北市、花蓮縣、台東縣、連江縣等4個縣市，最高為連江縣 69.64%。

4月6日旅宿訂房率達5成以上的有台北市、苗栗縣、連江縣等3個縣市，最高為連江縣69.49%。觀光署表示，各縣市於收假前1天，隨著民眾陸續返回工作地，訂房率相對較低。

觀光署指出，以前3日平均訂房率來看，包含台北市、苗栗縣、花蓮縣、連江縣等4個縣市超過5成，其中連江縣最高達66.5%，研判因4月開始的藍眼淚季節，帶動該縣觀光旅遊及訂房率。

觀光署說，由於今年連假第1天是清明節，而去年是連假最後1天為清明節，且連假天數又少1天，故整體訂房率比去年下降5.18%。（編輯：陳政偉）1130321

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