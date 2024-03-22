芥菜總會創社企品牌 培力中高齡組足療隊

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）基督教芥菜種會成立社會企業品牌，幫助社區需要者習得專業技能，8名中高齡學員經培力正式成軍「習得熟齡足療隊」，盼邀請企業實踐ESG社會責任永續行動，創造工作機會。

基督教芥菜總會今天發布新聞稿宣布，「習得熟齡足療隊」正式成軍，邀請企業各界，攜手以社會企業的模式解決社會問題，實踐ESG的社會責任，共同為需要者創造工作機會，有尊嚴的自立生活。

芥菜總會表示，社會企業品牌「習得」是由英文seed（種子）發音而來，「習得（SEED）」品牌幫助社區需要者，經由「習」藝而「得」著，創造工作機會使其能持續獲得收入，進一步恢復家庭生活。

61歲的丁姓婦女從事長照相關工作，為求生計到處奔波，雖有學習專業的工作技巧，仍因為工作上的長期需要導致腰椎骨骼拉傷，被迫休養近1個月，正當她擔憂接下來的生活費以及未來該如何走下去時，她藉由芥菜種會社區工作的連結，參加足療師傅培訓班，透過培訓與實習，成功考取證照。

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根據台灣社會企業創新創業學會定義，「社會企業」需同時具備「社會關懷」與「獲利能力」，芥菜種會執行長李肇家說，社區需要者即便學習專業技能，仍須面對產業經營及行銷等問題，往往帶來更深的挫敗感，透過「習得（SEED）」品牌，從社工關懷到專業老師傾囊相授，受助者不只習得專業技能，身心靈更是被托住。

芥菜總會表示，「習得（SEED）」品牌傳遞扶立的助人理念，培力並創造社區需要者工作機會，邀請企業共同實踐ESG社會責任永續行動。（編輯：管中維）1130322