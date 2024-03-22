更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

賞鳥季將到 澎湖淨灘迎燕鷗家族

2024/3/22 18:48（3/22 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
燕鷗季即將來臨，澎湖縣政府農漁局21日結合馬公高中師生及當地觀光遊憩業者近百人，前往澎澎灘進行淨灘活動，共清理40袋海漂廢棄物，並由專船運回處理，讓遷徙的燕鷗順利棲息繁衍。（澎湖農漁局提供）中央社 113年3月22日
燕鷗季即將來臨，澎湖縣政府農漁局21日結合馬公高中師生及當地觀光遊憩業者近百人，前往澎澎灘進行淨灘活動，共清理40袋海漂廢棄物，並由專船運回處理，讓遷徙的燕鷗順利棲息繁衍。（澎湖農漁局提供）中央社 113年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）東北季風過後澎湖灘燕鷗季即將來臨，為避免燕鷗誤食塑膠垃圾，澎湖縣農漁局與馬公高中師生等近百人，今天登島淨灘清理出40袋的海漂廢棄物，讓遷徙燕鷗有個繁衍棲息據點。

農漁局今天表示，澎澎灘又稱活龍灘，位於白沙鳥嶼西南方，是座受海流而堆積出的離岸天然沙洲島，全島由珊瑚碎屑、貝殼等構成。每年4月至9月為數眾多的保育鳥類「燕鷗」繁殖、棲息，近年來成為海上旅遊活動新據點。

其中，島上劃分四分之三面積為海鳥保護區，禁止遊客進入，以免破壞保育鳥類生存，其餘四分之一做為水上與潛水等觀光遊憩之用，以達到觀光與保育雙贏目標。

每年東北季風後，帶來大量海漂垃圾堆積於沙洲岸際，除造成觀瞻不佳，也危害遷徙燕鷗家族繁衍及覓食，為避免燕鷗誤食塑膠垃圾，今天這項淨灘活動搭船前往，並進行燕鷗教育宣導。短短近2個小時清理40袋的保利龍、瓶罐等海漂廢棄物，由專船運回處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農漁局表示，歡迎遊客來澎湖觀賞壯闊燕鷗翱翔英姿，也感謝學子與在地觀光遊憩業者為燕鷗棲地維護及生態保育盡份心力，也讓遊客能看見沙灘原本面貌，提升澎澎灘觀光及燕鷗保護區觀瞻，給燕鷗一個舒適的家。

另外，觀光旅遊旺季將至，提醒民眾觀賞燕鷗活動之際勿隨意丟棄垃圾，或甚至偷蛋等騷擾野生動物及擅自進入保護區等行為，以免觸犯廢棄物清理法、野生動物保育法，避免驚擾到野生動物繁衍棲息。（編輯：孫承武）1130322

#馬公高中
#澎湖縣農漁局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62