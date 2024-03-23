寶可夢團體戰日北車登場 百餘名玩家一起抓寶

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北車站大廳今天下午出現許多寶可夢玩家，人潮擠滿大廳，主要是參加神獸「原始固拉多」團體戰日，百餘名玩家席地而坐擠滿大廳直接抓寶，盼可抓到神獸，現場氣氛熱絡。

依官網訊息，今天下午2時至5時進行「原始固拉多」團體戰日，將提高「原始固拉多」在團體戰出現機率，只要旋轉道館轉盤可額外獲得免費團體戰入場券，且遇見異色「原始固拉多」機率將提高。「原始固拉多」是寶可夢內的神獸角色。

許多寶可夢玩家下午齊聚在台北車站一樓大廳，就是為參加「原始固拉多」團體戰日，盼能抓到神獸，玩家們席地而坐或站立，甚至蔓延至北車外側，一樓大廳幾乎擠滿玩家，且人手多機抓寶，還有爸媽帶著小朋友一起到場。

陳姓玩家表示，從官網得知今天團體戰日訊息，並從社群知道地點，與朋友相約到場，因台北車站內設置道館多且密集，加上此次出現「原始固拉多」少見且特別回歸，類似活動不常見，所以才讓許多玩家聚集，一起抓神獸。

從桃園北上的張姓玩家跟女友一起到場，他受訪時說，平時為抓寶需到處移動，此次活動有許多玩家聚集，人多寶物就多，這次神獸「原始固拉多」有不同顏色，更容易吸引玩家到場抓寶。

這次寶可夢團體戰日吸引眾多玩家聚集，可看出寶可夢在台灣熱潮持續，現場100餘名玩家席地而坐或站立拿著手機共同抓寶，畫面令人印象深刻。（編輯：張銘坤）1130323