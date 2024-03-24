高中免試入學採計體適能 仰臥起坐改捲腹8月生效

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（中央社記者許秩維台北24日電）高中免試入學超額比序可採計體適能成績，教育部近日修正免試入學要點，將「1分鐘屈膝仰臥起坐」項目改為「仰臥捲腹」，並增列「漸速耐力折返跑」，今年8月起生效。

根據現行高中免試入學管道規定，當報名人數超過招生名額時，則依各就學區自訂的超額比序項目，換算積分以進行比序分發，超額比序項目包括 「志願序」、「多元學習表現 」 及「國中教育會考」等項目。

教育部近日修正高級中等學校免試入學作業要點訂定應遵行事項，針對多元學習表現項目可採計的體適能檢測，將原本「1分鐘屈膝仰臥起坐」項目改為「仰臥捲腹」，並將「漸速耐力折返跑」列入心肺耐力檢測項目，今年8月起生效。

體適能項目原本包含「肌力及肌耐力：1分鐘屈膝仰臥起坐」、「柔軟度：坐姿體前彎」、「瞬發力：立定跳遠」、「心肺耐力：女生800公尺、男生1600公尺跑走」。

過去曾有立委關切，若受測者核心肌力不足，屈膝仰臥起坐恐易造成下背部傷害，加上跑走檢測易受環境與天候因素影響，且並非各校都有標準場地，教育部體育署因此於去年11月宣布修正國民體適能檢測實施辦法，將屈膝仰臥起坐項目更換為仰臥捲腹，並將漸速耐力折返跑列入心肺耐力檢測項目選項，自今年8月起實施。

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配合國民體適能檢測實施辦法修正，教育部也修正高級中等學校免試入學作業要點訂定應遵行事項， 將「1分鐘屈膝仰臥起坐」項目改為「仰臥捲腹」，並將「漸速耐力折返跑」列入心肺耐力檢測項目，今年8月起生效，但7月31日前已通過1分鐘屈膝仰臥起坐的檢測仍可採計。

教育部提到，高中免試入學體適能檢測成績以門檻方式計分，但經鑑定為身心障礙學生、或持有醫院證明的重大傷病、體弱學生，將比照通過門檻計分。（編輯：管中維）1130324