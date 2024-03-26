嘉義八掌溪南岸夢田 波斯菊綻放綿延金黃色地毯

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣市交界忠義橋下約1公頃八掌溪高灘地，近日綻放黃波斯菊如「金黃色地毯」，這是中埔鄉長李碧雲實踐醞釀多年「八掌溪南岸的一畝夢田」規劃，提供民眾賞花據點並行銷中埔。

中埔鄉公所與中埔鄉農會合作，1月下旬在忠義橋下八掌溪高灘地種植了黃花波斯菊，目前已綻放美麗花朵，吸引民眾駐足讚賞如一片金黃地毯。

中埔鄉公所告訴中央社記者，因為八掌溪畔黃花風鈴木花期短，公所想要活化彌陀映月橋至忠義橋這個據點，在這兩橋中間南側的高灘地種植花期長的黃波斯菊，待黃花風鈴木花謝後，換波斯菊綻放，延長賞花期，同時行銷中埔。

中埔鄉公所指出，波斯菊花期可至5月底，花海中放置著1座童話城堡，供小朋友穿梭嬉戲，還有給大家拍照打卡的裝置藝術，入花海請依鋪設石板行走，勿踏到花叢；4月4日兒童節這裡還有兒童節目演出，歡迎參加。

李碧雲在臉書（Facebook）貼文說，忠義橋至彌陀映月橋間長長的溪畔，在她心中呈現過無數畫面，醞釀多年，終於在今年可以畫上一筆，就稱為「八掌溪南岸的一畝夢田」。（編輯：陳仁華）1130326