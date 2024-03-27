投身社工45載 政大教授呂寶靜獲衛福部特殊貢獻

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）投身社工志業45載，政大社工所名譽教授呂寶靜今天獲衛福部社工特殊貢獻獎。她不忘聲援日前遭上銬社工，更提4點建議，強調不可能一個規定就解決所有問題，這想像太美好。

衛生福利部今天下午舉辦「113年全國社會工作專業人員表揚典禮」表揚205名全國績優社工，並頒發特殊貢獻獎給國立政治大學社工所名譽教授呂寶靜，以及今年辭世的新北市政府前社會局長張錦麗。

談到女社工遭上銬事件，呂寶靜會前接受媒體聯訪時，坦言那是令人震驚又傷心的一刻，社工界士氣大受打擊，她認為政府應該創造一個讓社工可以安心工作的環境，特別是社工要怎麼知道所轉介服務單位值得信賴，政府應嚴格把關。

再來就是當社工在工作時，要怎麼確認所作所為是否正確、足夠，而不是每發生事情就得面對敏感度不夠的批評。呂寶靜說，除了充實知能，應增加交流、建立平台、案例彙編如工作QA等，社工遇到問題才知道該怎麼提問。

社工流動率高也是個值得關注的狀況。她指出，換言之社工經驗累積不夠，這時候組織提供適足的督導與支持體系相當重要，最後就是整個政府部門、社工及社福團體，是不是能建立補救措施，一旦發生事件，集體為個別社工發聲，提出呼籲更維護權益。

至於政府研擬調整訪視頻率，呂寶靜說，應看個案而定，政府制定基本規範，但要保留彈性相信社工專業判斷，不可能用一個規定把所有的問題解決，「這是大家想像得太美好了」。

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呂寶靜致詞時向台下社工人喊話，她從事社工45年來，一直當作一生志業，就算近期社會大眾對社工的信賴有點鬆動，但只要堅定是在做對的事，「我們相信、聚在一起，就會更有力量」，期許每個社工員看重自我價值、照顧好身心靈，如同這次主題：「我社工，我驕傲」。

行政院政務委員林萬億致詞表示，社會安全網第2期計畫至民國114年將增聘7797名專業人員，逐步降低社工工作負擔，不再承擔超過負荷的個案量，並在109年、113年陸續提升社工薪資保障，同時強化社工人員的組織支持、工作環境、專業訓練及督導等，促進社工人力專業久任。（編輯：陳政偉）1130327