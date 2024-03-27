竹博覽會東部唯一展場 體驗花蓮富里「竹生活」

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）竹博覽會暨世界竹論壇首度在台灣舉行，花蓮是全台5大展區唯一的東部展區，並選在富里鄉以「竹生活」為主題，將竹產業政策從生產、生活、生態3大面向呈現給大眾。

林業及自然保育署花蓮分署攜手富里鄉農會今天舉行「2024竹博覽會暨世界竹論壇花蓮展區」記者會，宣布花蓮展區「竹間天地」將於30日登場，地點涵蓋富里鄉公所對面的「馥茶堂」、富里鄉農會羅山展售中心、羅山露營區等地，並安排活動專屬免費接駁車往返玉里火車站至展區。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，台灣竹林面積18.3萬公頃，蘊藏約15.8億支竹子。竹子以其優越的固碳能力，在全球減碳浪潮下成為國際矚目的綠色資源，台灣也正積極發展新興竹產業。

「2024竹博覽會」是台灣首度以「竹」為主題的博覽會，在新竹、南投、雲林、嘉義、花蓮5縣市分5大展區舉行，花蓮是全台5大展區唯一的東部展區，特別以「竹生活」為主題，將竹產業政策從生產、生活、生態3大面向呈現給大眾，不僅是一場竹多樣魅力的展覽，更是一場竹的生活實踐，展示竹子在全球減碳、里山經濟、綠能環保領域的無限潛力。

花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，竹子是生活中不可或缺的植物，不論是家具、鷹架、食用器皿等，近年來縣府不斷推動永續，也推廣利用大自然創造淨零碳排，現在更看到藝術家精湛地運用傳統竹編技巧，將竹子變化出一個個靈活的里山動物，傳達著人與自然的和諧共存。

徐榛蔚說，花蓮是永續生活的有機之都，縣府去年榮獲首屆「2023台灣生物多樣性獎」非營利事業組典範獎金獎，積極擘畫2050淨零排放策略，未來也將會持續攜手公私部門支持和輔導在地的竹產業，從生產到銷售，再到旅遊體驗，形成一個完整的產業鏈；竹產業不僅提供了就業機會，更重要的是，它是環境保護和永續發展的一部分。

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富里鄉農會總幹事張素華說明，3月30日到4月7日登場的花蓮展區「竹間天地」，將可一睹藝術家們精湛的傳統竹編技巧，漫步在竹林步道，享受竹炭製程加熱的足浴，以及在竹炭打造的「墨竹茶間」沉浸式茶席體驗。

「竹生活」在富里推動了3年，富里已營造了屬於當地的竹林步道，希望透過環境的營造吸引遊客參與、體驗竹在生活中的應用，例如竹杖健走、聽竹頌缽、竹療SPA、米香拓等。（編輯：陳政偉）1130327