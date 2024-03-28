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大學申請入學10校醫學系超篩 長庚多64人居冠

2024/3/28 10:34
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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年大學申請入學第1階段篩選結果今天公告，11校醫學系中有10校出現超額篩選，總計146人次，以長庚醫學系超篩64人最多；牙醫系7校全部出現超額篩選，總計72人次。

大學甄選入學委員會透過新聞稿公布113學年大學申請入學管道第1階段篩選結果，總名額5萬1499個名額，7萬8187人報名，6萬3449人通過篩選，通過篩選比率81.15%。

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根據甄選會網站資料，113學年醫學系一般生（自費）有11校參與招生，提供556個招生名額，預計甄試1617人次，實際有1763人次通過篩選，超額篩選（通過篩選人數高於預計甄試人數）146人次，其中10校的醫學系出現超額篩選，以長庚大學醫學系超額篩選64人最多，僅高雄醫學大學醫學系未超額篩選。

牙醫系一般生部分，甄選會網站資料指出，113學年牙醫系一般生有7校參與招生，提供200個招生名額，預計甄試595人次，實際有667人次通過篩選，超額篩選72人次，7校的牙醫系皆出現超額篩選，以台北醫學大學牙醫系超額篩選25人最多，其次是台大牙醫系超額篩選12人。（編輯：管中維）1130328

#牙醫系
#申請入學
#長庚
#醫學系
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