文大推廣部新設大安分部 推國考班新創職業培訓

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（中央社記者許秩維台北28日電）中國文化大學推廣教育部新設大安分部據點，並於今天正式揭牌，未來將推出因應國考資格的學分班、證照班，還有健髮管理師、AI互動光雕師等新創職業培訓。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，面對快速變遷的時代，加上永續精神的興起，不論任何年齡階段都要不停學；文化大學推廣教育部創立至今已邁向53年，今年再往前邁步，在台北市大安區青田郵局旁設立大安分部新據點。

中國文化大學校長王子奇表示，大學的使命更在在踐行並倡議「不斷學習的續航力」，文化大學從半世紀前就已了解終身學習的跨時代意義，並將之視為發展特色與社會責任；未來將持續在全台開設終身學習據點，並以推動產業未來趨勢、貼近時下潮流培訓的課程為主。

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新設立的文大推廣教育部大安分部裝潢以鮮黃色為基底，營造明亮活力感，並著重多元豐富與時尚質感的課程為主軸，例如因應國考資格的專技系列學分班、符合市場趨勢的專業證照課程等，還有境外專班、國外親子營隊等新創課程，以及AI互動光雕師、生髮健髮管理師等新創職業培訓。

文大表示，目前推廣部終身學習課程已有20個系列、300種班群，超過9000堂課程，學員以上班族居多，每年培訓超過4萬人次，證照類、商業類、藝術文創、休閒手作課程最受歡迎，在第6個學習場域大安分部揭牌後，文大推廣部將邁入另一個新的教育里程碑。（編輯：陳政偉）1130328