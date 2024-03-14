文大與餐廳業者合作 打造學生藝術據點

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（中央社記者陳至中台北14日電）中國文化大學今天宣布與餐廳業者「想．陽明山」產學合作，讓藝術學院的學生有舞台展現自身才華，並結合社區創生理念，打造陽明山上的藝術據點。

位於台北市陽明山上的文化大學，鄰近美軍聚落群區，吸引許多特色餐廳進駐。文大今天舉辦記者會，宣布與「想．陽明山」合作成立藝文中心，結合藝術和美食，營造社區的藝文氛圍。

文大校長王子奇表示，文大始終相信藝術的力量可以改變世界，藝文中心的成立，是對藝文推廣的熱忱和使命的體現，更是對現代社會的1種回應和啟示。

王子奇期許透過藝文中心的各種展演與活動，讓更多人接觸及欣賞，進而了解與體驗藝術，從而豐富精神生活，提升自我情感和思想境界。

文大藝術學院院長黃惟馨表示，過去學生表演舞台較少，場地租借費用高昂，透過與業者合作，未來藝術學院的學生從大一到大四，每天都有舞台可以展現自我才華。

黃惟馨表示，未來在餐廳表演的團體，將以小型藝文團體為主，如話劇、相聲、吹奏、單雙人樂器等，讓觀眾在美食饗宴之餘，更能近距離欣賞不同風格的藝術演出。（編輯：管中維）1130314