更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
首頁 / 生活

文大與餐廳業者合作 打造學生藝術據點

2024/3/14 17:14（3/14 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國文化大學14日宣布與餐廳業者產學合作成立藝文中心，結合藝術和美食，讓藝術學院學生有舞台展現自身才華，營造社區藝文氛圍。（文大提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月14日
中國文化大學14日宣布與餐廳業者產學合作成立藝文中心，結合藝術和美食，讓藝術學院學生有舞台展現自身才華，營造社區藝文氛圍。（文大提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）中國文化大學今天宣布與餐廳業者「想．陽明山」產學合作，讓藝術學院的學生有舞台展現自身才華，並結合社區創生理念，打造陽明山上的藝術據點。

位於台北市陽明山上的文化大學，鄰近美軍聚落群區，吸引許多特色餐廳進駐。文大今天舉辦記者會，宣布與「想．陽明山」合作成立藝文中心，結合藝術和美食，營造社區的藝文氛圍。

文大校長王子奇表示，文大始終相信藝術的力量可以改變世界，藝文中心的成立，是對藝文推廣的熱忱和使命的體現，更是對現代社會的1種回應和啟示。

王子奇期許透過藝文中心的各種展演與活動，讓更多人接觸及欣賞，進而了解與體驗藝術，從而豐富精神生活，提升自我情感和思想境界。

文大藝術學院院長黃惟馨表示，過去學生表演舞台較少，場地租借費用高昂，透過與業者合作，未來藝術學院的學生從大一到大四，每天都有舞台可以展現自我才華。

黃惟馨表示，未來在餐廳表演的團體，將以小型藝文團體為主，如話劇、相聲、吹奏、單雙人樂器等，讓觀眾在美食饗宴之餘，更能近距離欣賞不同風格的藝術演出。（編輯：管中維）1130314

#中國文化大學
#陽明山
#王子奇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195