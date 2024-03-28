婦醫院昏倒無心跳 竟是甲狀腺亢進引心肌梗塞

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（中央社記者吳哲豪彰化縣28日電）林婦前往醫院健檢卻倒下無呼吸心跳，送急診救回性命。醫師指出，婦人因甲狀腺亢進引發心肌梗塞，而甲狀腺機能亢進可能引起心臟衰竭或心律不整，造成心肌梗塞並不常見。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿指出，45歲林姓婦人日前前往部彰醫院做健檢，卻在批價掛號櫃台前無預警倒下，沒有呼吸心跳，醫院工作人員見狀，趕緊將林婦送到急診室急救。

部彰醫院急診室副主任郭書顯說，婦人無呼吸心跳，進行緊急心肺復甦術及電擊去顫術後回復呼吸心跳，插管建立呼吸道，檢視心電圖懷疑是心肌梗塞，於是交由心臟內科送進導管室。

部彰醫院心臟內科醫師王彥翔指出，藉由心導管攝影發現，患者冠狀動脈左前降支阻塞，經放置支架後送往加護病房。因懷疑患者有甲狀腺方面的問題，也請新陳代謝科醫師會診。

部彰醫院新陳代謝科醫師張之昀說，患者抽血檢驗驗出三碘甲狀腺素與游離甲狀腺素數值偏高，甲狀腺促進激素數值偏低，而自體免疫造成的抗體指數很高，確診為甲狀腺機能亢進疾病中的葛瑞夫茲氏病。

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張之昀指出，葛瑞夫茲氏病的患者會出現心悸、體重減輕、頸部腫脹、手抖及眼球凸出等症狀，林婦也有這些症狀，而甲狀腺機能亢進可能引起心臟衰竭或心律不整，造成心肌梗塞不是很常見。

林婦則說，之前曾有胸悶及頭暈，心臟也不舒服，但她沒有在意，且自己過去沒有心臟病史，也沒有甲亢家族史，並不知道自己有甲亢的問題，現在只想回復健康，回到工作崗位。（編輯：謝雅竹）1130328