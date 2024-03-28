幼兒園「半班」教師苦 教部：從全園增置人力調度

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（中央社記者陳至中台北28日電）全教總今天指出，許多縣市在新增幼兒園時，會採「半班」編制人力，導致1個老師最多要帶15名幼兒。教育部回應，可從全園增置的人力統籌調度，將請縣市政府督導。

全國教師工會總聯合會（全教總）在台北召開記者會指出，陸續接獲基層教師反映，許多縣市的公立幼兒園採「半班」方式增設，只招收一半幼兒園人數，配置1名教保服務人員（正常為1班2名），這樣的作法雖沒有違反法規，但完全沒考量幼兒照護的品質，讓教保人員疲於奔命。

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教育部今天傍晚以文字回應，依「幼兒教育及照顧法」第16條規定，2歲幼兒的班級人數上限為16人、師生比為1比8（即16人1班、配2名教保人員）；3歲以上幼兒的班級人數上限為30人、師生比為1比15（即30人1班、配2名教保人員）。

教育部表示，民國101年起公立學校附設幼兒園每園增置教保服務人員1人，由政府補助相關人事經費，方便園方統籌調度人力。教育部將督導地方政府，請各幼兒園依法規及實際招生需求編排適當人力。（編輯：張雅淨）1130328