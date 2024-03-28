中央社發揚永續精神慶百年 募發票換樹苗愛地球

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涉己新聞（中央社記者楊淑閔台北28日電）中央通訊社爲發揚100週年社慶「百年轉身，自由永續」精神，今天攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署舉辦「捐發票換樹苗」活動，共募集1266張發票，贈予宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會。

中央社與宜蘭分署舉辦「捐發票換樹苗」活動，每3張無統一編號且未開獎的紙本發票可換1株樹苗，中央社社長曾嬿卿表示，從1月1日到3月15日，除中央社內部展開募集發票活動，3月初也邀「鄰居」勞動部、財政部台北國稅局共襄盛舉，一起為愛地球盡心力，共募得1266張發票，可兌換422株樹苗（其中中央社計兌換356株）。

曾嬿卿也邀兌換到小樹苗的中央社員工，於1年後社慶時比賽誰的樹苗養得最好。

宜蘭分署長蕭崇仁表示，3月是植樹月，台灣這時會下起小雨，適合樹苗栽種，林業署每年在這時於全台灣辦贈樹苗活動，共襄盛舉的民眾、企業種下小樹苗可綠化環境，發揮環境、社會及治理（ESG）兼具的社會企業精神。

他說，宜蘭分署轄下羅東林場今年也適逢開場100年，所在地太平山是台灣3大林場之一，日治時代砍下的林木透過火車運到羅東作業，中央社、羅東林場能在彼此慶百年時刻一起做公益、愛地球，非常有意義。（編輯：李明宗）1130328