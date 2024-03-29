準公幼合作條件公布 112年3/1後虐兒違法不續約

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天公布準公共幼兒園第3期合作條件，預計8月上路。去年3月1日之後有虐兒等情形的幼兒園不能續約，且園所須於115學年達成師生比1比12。

準公幼是政府和私立幼兒園簽約，藉由補助提供平價教保服務，預計今年8月進入第3期。教育部徵詢各界意見後，今天公布第3期合作要件。

先前傳出教育部規劃的續約條件，要求3年內不能有虐兒等情形，引發部分業者反彈，家長也擔心已就讀的幼童，因園所不能續約準公幼，導致學費暴漲。桃園市教育局一度發函教育部，呼籲考量退場機制，續約條件不要溯及既往。

不過教育部今天正式公布的續約條件，已從3年內調整為去年3月1日後（「幼兒教育及照顧法」修正施行）。如果負責人、園長對幼兒有違法對待的不當情事，並經地方政府調查認定情節重大，就不能申請續約。

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師生比部分，比照公立幼兒園從1比15逐步邁向1比12，教育部要求準公幼須於115學年達成1比12，也就是班級內每1名教保服務人員最多照顧12名幼生（每班24幼生、2教保人員）。

原本外傳的草案是113學年度就要達到1比12，引起業者反彈。教育部今天解釋，師生比為第3期程準公共要件，採「113學年加強整備、漸進實施，於115學年全面達成」的方式辦理。（編輯：管中維）1130329