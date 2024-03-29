準公幼師生比3年內須1比12 提前達成有獎勵

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天公布準公共幼兒園第3期合作條件，外界關注的師生比，教育部要求3年內（115學年）須達到1比12，提前達成的業者有獎勵，藉此提升教保服務品質。

過去幼兒園的師生比規定是1比15，即1名教保人員最多要帶15名幼童（1班30幼童、2名教保人員），受到外界詬病。教育部於去年8月開始，要求公共化幼兒園（公立、非營利幼兒園）帶頭，透過增班、增教保員等方式，開始逐步調整師生比。

教育部規劃準公幼也要比照辦理，原傳出113學年度就要達到1比12，引發部分業者不滿。今天公布的正式方案，1比12仍為第3期程準公共要件，但採「113學年加強整備、漸進實施，於115學年全面達成」的方式辦理。

教育部解釋，主要考量許多縣市的準公幼已公告113學年度名額，有些更已展開招生作業，此時調整會影響家長權益。因此教育部將113學年度訂為整備年，並提供每園新台幣10萬元的一次性獎勵金，幫助業者預作準備。

對於已經達到1比12師生比的業者，契約期間（113至115學年）最多可獲得連續3年的獎勵。還沒達成的業者須訂定目標逐步達成，並將1比12納入114學年度的成本計算，由縣市政府加強督導。

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另外，教育部也要求簽約的準公幼，於今年8月起，教保相關人員每人每月基本薪資再調高2000元。年資未滿3年的人員，月薪至少3萬3200元；滿3年到未滿6年3萬6200元；6年以上至少3萬9200元。

教育部表示，除了政府要求及協助基本薪資要件外，準公共幼兒園是教保相關人員的雇主，因此，在合作要件中也要求園方應自行訂定調薪的機制，透由政府與園方合作，才能提高人員待遇福利，強化各園攬才及留任人員的誘因。（編輯：管中維）1130329