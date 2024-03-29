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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
首頁 / 生活

兼顧農產行銷質量 策略聯盟、軌道經濟齊步走

2024/3/29 19:25（3/29 19:36 更新）
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農業部農糧署28日與各地辦公室連線舉辦「從市場區隔到差異化經營，創造產業新契機」專題演講，盼以農業策略聯盟啟動跨域思維，鏈結軌道經濟列車。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月29日
農業部農糧署28日與各地辦公室連線舉辦「從市場區隔到差異化經營，創造產業新契機」專題演講，盼以農業策略聯盟啟動跨域思維，鏈結軌道經濟列車。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月29日
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）日本的鐵道經濟台灣也可見，農糧署今天表示，成立15個農產策略聯盟以來，結合食農教育、旅宿推動產業六級化農產行銷，雄獅旅遊並分享軌道觀光方案，可為農產拓展高單價客層。

為持續強化農產行銷，農業部農糧署發布資訊指出，28日各地辦公室連線舉辦「從市場區隔到差異化經營，創造產業新契機」專題演講，分享農產行銷可行策略與模式。

農糧署指出，雄獅旅遊董事總經理黃信川分享與軌道觀光結合的案例，例如與台鐵合作推動過「藍皮解憂號」、「鳴日號」等觀光列車，其中「鳴日廚房」結合在地食材、移動式用餐搭配窗外農田景觀等，提供高消費力客層結合特色農產的精緻饗宴。

又例如宜花東13處的自行車補給站，將朝向農業與企業社會責任結合，推動在地創生、特色農產品、周邊旅宿夥伴共好的「在地經濟」。黃信川強調，核心價值是生活與文化的探索，而非僅賣一張車票而已。

農糧署從民國107年起已輔導香蕉、鳳梨、柑橘、文旦、番荔枝、洋蔥、金柑、大宗蔬菜、落花生、大蒜、甘藷、柳橙、紅豆、大豆、咖啡等15個產業成立農業策略聯盟，透過組織強化產銷鏈結與行銷，落實產地到餐桌的安全之旅，再結合食農教育、六級化產業行銷。

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舉例來說，農糧署說明，金柑策略聯盟以產銷履歷為品質根基，將鮮食金柑作為宜蘭旅店迎賓水果，並與當地青創烘培店家合作，連結傳統文化元素推出「金柑龜」，成為人氣甜品，不僅年輕化、時尚化並精緻化。

文旦策略聯盟則於柚樹開花期間，在麻豆、瑞穗、冬山、下營、玉溪等產地辦理「柚花追香」路跑活動；採收期則結合全台十大產區推出「拾柚禮盒」，上架連鎖通路銷售；同時開發文旦柚食品、柚花精油、生活清潔等多元加工品，為文旦商機找到新契機。（編輯：陳政偉）1130329

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