台灣好行神山線行銷屏東 16國遊客體驗原鄉秘境

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東縣政府今天舉辦「台灣好行郵輪巴士國際踩線團」，16國在台外籍友人展開一日「台灣好行－神山線」深度體驗之旅，認識原鄉秘境，盼作出口碑吸引更多外籍觀光客。

屏東縣政府交通旅遊處運輸管理科長張恭文接受電訪表示，「台灣好行－神山線」串聯3個原鄉部落，在國旅部分非常成功、穩定。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後交旅處就在思考，屏東知名度不如直轄市，要如何讓外國遊客更認識屏東，因此邀請在台讀書的國際學生先行體驗，希望這些外籍遊子未來成為推廣屏東觀光的助力。

遊程吸引超過130名在台外籍人士報名，在台灣觀光大使「喔熊組長」領路下，來自委內瑞拉、厄瓜多、法國、德國、英國、哥倫比亞、義大利、希臘、西班牙、加拿大、菲律賓、泰國、日本、韓國、越南、印度的16名外籍友人，一同暢遊神山、霧台、禮納里等3個部落。

他們一同與穿上魯凱傳統服飾的「喔熊組長」，在霧台廣場用自己國家語言互相打招呼，夾雜中、英、原住民、各國語言的對話，歡笑聲此起彼落為旅程增添樂趣。

國際踩線團體驗內容包含全程部落走讀，有專業雙語解說、中午享用豐富美味獵人風味套餐、原民工藝DIY等體驗。外籍朋友直呼太精采、一天真的玩不夠，在國際不同人文風情與原民文化互相激盪下，更看見不一樣屏東美景。

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交旅處表示，台灣好行神山線郵輪巴士部落深度體驗行程，已連續3年獲得交通部觀光署台灣好行評鑑優等佳績。這次國際踩線團除推廣屏東「郵輪巴士」特色品牌向下扎根，期望更多人看見屏東多樣性，將部落深度旅遊推向國際。

「台灣好行神山線」觀光郵輪巴士每日1班次，沿途停靠谷川大橋，以及神山等部落。依交旅處資料，從民國109年推出以來吸引全台各地旅客反應熱烈，迄今超過1萬名旅客遊玩。（編輯：孫承武）1130329