北部雷雨天候不佳 桃園機場8航班轉降高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）桃園機場今天表示，受到天候不佳影響，從下午3時33分起到晚間6時已有8架航班轉降高雄，並有2架轉降中國機場，提醒旅客留意航班異動資訊。

桃園機場公司發布新聞稿表示，由於今天天候普遍不佳，北部地區有大片雷雨胞生成影響，造成航機大幅度偏航躲避天氣，以及部分時段無法順利起降，桃園機場自下午3時33分起至晚間6時已有8架航機轉降高雄小港機場，另有2架航機轉降中國機場。

轉降高雄小港機場的航班，包含峇迪航空OD881；深圳航空ZH9073；星宇航空JX712；長榮航空BR398；台灣虎航IT237；中華航空CI5686（貨機）；樂桃航空MM927；菲律賓皇家航空RW257。

轉降其他機場的航班，包含中國國際航空CA195轉降浦東機場；中國東方航空MU5001轉降溫州機場。

桃機表示，預期今天天候仍持續不穩定，為確保飛航安全，航管單位將持續協調日本、香港及馬尼拉飛航情報區實施流量管制，並機動視情況妥適調整。

桃園機場公司提醒旅客及接機民眾，注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。（編輯：張雅淨）1130331