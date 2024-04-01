南市言論自由日 多元面相體現民主價值

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）今年台南市言論自由日以「我主張－新世代的自由」為主題，紀念鄭南榕爭取100%言論自由精神。主展區今起在文創園區星巴克前的裝置攝影展，透過街頭設展加深接觸廣度與深度。

今年台南市言論自由日系列活動自3月25日至4月底透過線上與實體裝置展覽、演唱會等形式，紀念鄭南榕爭取100%言論自由精神。主展區規劃在台南文創園區星巴克前的裝置攝影展，展期從今天起到月底。

台南市民政局今天新聞稿表示，攝影展展現1980～1989戒嚴前後民主前輩街頭爭取自由身影，以多幅歷史照片組成。以邱萬興、宋隆泉、謝三泰、張芳聞、潘小俠、張龍僑6位攝影師作品呈現為主，吸睛且風格獨樹裝置加裝燈管裝置，白天夜晚觀賞各呈現不同風格。

裝置背面以攝影展策展論述，以及鄭南榕延伸的台灣民主大事記呈現，提供民眾漸進理解民主發展進程，並了解言論自由起源與當時影響的政策與抗爭。讓民眾透過鏡頭前歷史，感受舊時代氛圍，感受追求自由民主的勇氣。

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另外，裝置攝影展右側戶外裝置空間設置微型影展(空間約容納2～4人)。讓民眾觀賞完攝影展可至鄰近區域延伸瀏覽言論自由日深度資訊影片。推薦片單為鄭南榕基金會的「焚IMMOLATION」，全片反思台灣持續爭取自由運動，實踐人民主權、轉型正義等課題，期以延伸閱讀、提供民眾對言論自由日另一深度探索。

7日在台南文化創意產業園區舉辦「為自由而唱」演唱會，以音樂創作傳唱不同世代的自由價值。其他活動包括透過線上專文、podcast、KOL支持影片、在地店家聯名等跨界合作等多元展現言論自由價值形式，讓新世代台灣人理解言論自由日相關重要事件歷史足跡。（編輯：孫承武）1130401