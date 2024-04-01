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9歲童吃大餐就腹痛、跳繩昏倒 完全房室傳導阻斷作祟

2024/4/1 17:13（4/1 17:51 更新）
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9歲女童小晴出生時被診斷出完全房室傳導阻斷，大吃就腹痛，跳繩還因腦部血液供應不足，當場暈倒。台中榮總兒童心臟科醫師莊傑貿（圖）為她進行心導管新型傳導系統節律器手術，術後症狀改善，目前女童已能正常生活運動、開心吃美食。圖為莊傑貿1日出席記者會。中央社記者趙麗妍攝 113年4月1日
9歲女童小晴出生時被診斷出完全房室傳導阻斷，大吃就腹痛，跳繩還因腦部血液供應不足，當場暈倒。台中榮總兒童心臟科醫師莊傑貿（圖）為她進行心導管新型傳導系統節律器手術，術後症狀改善，目前女童已能正常生活運動、開心吃美食。圖為莊傑貿1日出席記者會。中央社記者趙麗妍攝 113年4月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）9歲女童小晴出生時被診斷出完全房室傳導阻斷，她多吃一點就肚子痛，某天跳繩還突然昏倒，追蹤發現左心室擴大，經心導管新型傳導系統節律器手術，現在可開心大吃、正常生活。

台中榮總今天召開記者會，兒童心臟科醫師莊傑貿表示，完全房室傳導阻斷是兒童緩慢型心律不整中，最嚴重的疾病之一，分成先天性及後天性2大類，先天性房室傳導阻斷，多發生在帶有自體免疫抗體的媽媽所懷孕的胎兒。

後天性房室傳導阻斷，最常見於心臟手術後產生的併發症，完全房室阻斷會導致心跳過慢，原本到全身重要器官的血液供應就減少，左心室只好慢慢的讓自己容量擴大，增加每次打出心臟的血液量。

莊傑貿指出，小晴出生後雖被診斷出完全心房傳導阻斷，但因心室還是有自主節律出現，必須定期回診。但小晴吃大餐就腹痛狂吐，某天在學校跳繩，因肌肉需要大量血液供應，房室阻斷無法因應需求上升心跳，提升血液供應量，腦部血液供應不足，當場暈倒。

莊傑貿說，體重小於15公斤的兒童病人，只能由心臟外科開刀，在心臟外壁置放導線，電池埋在腹部皮下。大於15公斤的孩童，可考慮接受心導管節律器治療。

小晴體重已大於15公斤，可採心導管節律器治療，考量她未來數10年都需要節律器維持心跳，選擇新型傳導系統節律器治療，術後症狀大幅改善，心跳從1分鐘46下，變成72下。左心室縮小，可正常生活運動、開心吃美食。

中榮副院長傅雲慶說，新型傳導系統節律器治療手術，在成年病人已大規模使用，對於兒童及先天性心臟病病人，技術相對困難，中榮兒童心臟團隊自2018年起迄今成功完成超過20例，並於2023世界兒童心臟大會發表成果。（編輯：郭諭儒）1130401

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