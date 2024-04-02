開箱老照片》艾瑪湯普遜來台宣傳李安版「理性與感性」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1996年（民國85年）4月2日：甫以「理性與感性」獲得奧斯卡改編劇本獎的英國女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson），在台北舉行電影宣傳記者會。

李安執導的「理性與感性」，根據珍奧斯汀同名小說改編。艾瑪湯普遜編劇並擔綱女主角，《鐵達尼號》女星凱特溫斯蕾則飾演其妹。兩位男主演為休葛蘭，以及後以「哈利波特」石內卜一角廣為人知的艾倫瑞克曼。

該片在票房、評價上皆獲成功，得到了包括奧斯卡最佳影片、女主角、原著改編在內的7項提名，最終為湯普遜拿下了原著改編獎，她也因此成為歷史上唯一一位獲得過奧斯卡編劇和表演類獎項者。

李安版「理性與感性」重新引起大眾對珍奧斯汀作品的興趣，許多類似體裁的作品因而誕生。

想看更多艾瑪・湯普遜的照片，立即到中央社影像空間。1130402

應媒體要求與奧斯卡獎座合影時，艾瑪湯普遜將獎座倒過來並扮了一個鬼臉。（中央社檔案照片）