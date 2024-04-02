確保北橫不中斷 榮華橋重建估115年9月完工

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（中央社記者余曉涵台北2日電）北橫公路台7線32.5K榮華橋前後路段上邊坡屬極不穩定地質，屢因颱風、豪雨發生大規模坍方，公路局著手規劃復建工程並在今天開工，預計115年9月完工。

交通部公路局今天舉行「台7線32K+500災害復建工程」開工典禮。公路局指出，北橫公路台7線32.5K榮華橋前後路段屢次坍方，公路局北區養護工程分局除於災後立即搶通外，並考量長期解決方案，經研議後決定採以改線方式重新建造大跨距的新榮華橋。

公路局說，新建橋梁採用截彎取直方式直接跨越溪谷，橋梁型式為預力混凝土箱型梁橋，以場鑄懸臂工法施工，橋梁總長155公尺，橋寬10公尺，共有3個跨距，邊跨各33公尺，中間跨89公尺，並採雙向兩車道配置，經費共計新台幣4.3億元，工程已於112年8月22日決標，工期1020日曆天，預計於115年9月完工。

公路局指出，完工後路線避開向源侵蝕溝及易崩塌路段，足以確保台7線道路不致中斷，並強化桃園及宜蘭後山路網與節省養護費用支出，且橋面車道寬度增加，也提高橋上行車之安全性。

公路局指出，新的榮華橋橋梁亦將串聯後山觀光產業，提升觀光遊憩交通品質及便利農產品運輸，同時具備促進區域均衡發展，與連結在地文化特色等功能。（編輯：陳清芳）1130402