花蓮地震旅客欲取消訂房 觀光署：視個案處理

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（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，由於接下來就是清明連假，不少民眾想要取消旅遊行程。對此，觀光署今天說，視個案狀況處理。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

根據交通部觀光署統計，清明連假期間花蓮跟台東平均訂房率分別為53.76%、51.31%，但因地震影響交通，讓不少民眾想要取消旅遊行程。

對此，交通部觀光署表示，根據「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定，「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契約無法履行者，業者應即無息返還旅客已支付之全部定金及其他費用。」

觀光署表示，地震跟颱風等是否構成不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人事由，則須依個案判斷是否符合相關構成要件，例如旅客前往預訂住宿飯店途經的縣市有宣布停班停課、須乘坐交通航班停駛等，如符合要件，消費者才可請求旅宿業退還已支付全部定金及其他費用。

觀光署表示，倘仍有消費爭議，民眾可向旅宿業所在地主管機關各縣市政府反映協處。（編輯：陳政偉）1130403