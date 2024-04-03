更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震22/143
首頁 / 生活

花蓮地震旅客欲取消訂房 觀光署：視個案處理

2024/4/3 13:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，由於接下來就是清明連假，不少民眾想要取消旅遊行程。對此，觀光署今天說，視個案狀況處理。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

根據交通部觀光署統計，清明連假期間花蓮跟台東平均訂房率分別為53.76%、51.31%，但因地震影響交通，讓不少民眾想要取消旅遊行程。

對此，交通部觀光署表示，根據「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定，「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契約無法履行者，業者應即無息返還旅客已支付之全部定金及其他費用。」

觀光署表示，地震跟颱風等是否構成不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人事由，則須依個案判斷是否符合相關構成要件，例如旅客前往預訂住宿飯店途經的縣市有宣布停班停課、須乘坐交通航班停駛等，如符合要件，消費者才可請求旅宿業退還已支付全部定金及其他費用。

觀光署表示，倘仍有消費爭議，民眾可向旅宿業所在地主管機關各縣市政府反映協處。（編輯：陳政偉）1130403

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 北市災情744件南機場多處公寓受損
172.30.142.220